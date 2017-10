Nuytinck: Opbouwen is in Italië van minder belang

Nuytinck, die via NEC en Anderlecht afgelopen zomer in Udine terechtkwam, moest in het begin nog wel even wennen aan de Italiaanse omstandigheden. ,,Het voetbal is ook heel anders, zeker ook tactisch. Er wordt veel harder getraind en ook veel meer aan de conditie gedaan. Ik vind het niveau ook duidelijk hoger dan in Nederland of België. Verdedigen in Italië is ook niet hetzelfde. Het gaat erom dat je positioneel altijd goed staat. Je verdedigt ook als een blok, waarbij opbouwen van minder belang is dan ik in Nederland gewend was."