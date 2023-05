Nuytinck en Lammers degraderen met Sampdoria na elf seizoenen uit Serie A

Sampdoria staat laatste met 17 punten en kan met vier wedstrijden te spelen Hellas Verona, dat met 30 punten op een veilige zeventiende plaats staat, niet meer inhalen. Bij de ploeg uit Genua stond Bram Nuytinck in de basis en viel Sam Lammers in de slotfase in. Roberto Pereyra en Adam Masina scoorden in de eerste helft voor de thuisploeg, waar Marvin Zeegelaar in de tweede helft werd gewisseld.