Nuri Sahin stopt als international

Napoli is verdediger Ghoulam maanden kwijt

13:24 Napoli kan pas richting het einde van het seizoen weer beschikken over Faouzi Ghoulam. De Algerijnse linkerverdediger liep gisteren in de door zijn ploeg met 4-2 verloren wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League een zware knieblessure op.