Noorwegen wint in Gibraltar: Haaland scoort niet, Svensson wel

VideoNoorwegen is de WK-kwalificatie begonnen met een overwinning in Gibraltar. Het werd 0-3 op het kunstgras van het Victoria Stadium. Daarmee neemt Noorwegen wel de koppositie over van Turkije, dat eerder op de avond in Istanboel met 4-2 won van het Nederlands elftal.

De andere wedstrijd in groep G, tussen Letland en Montenegro, eindigde in 1-1. Letland kwam na 40 minuten op voorsprong via Janis Ikaunieks, maar in de 83ste minuut maakte Stevan Jovetic nog gelijk namens Montenegro. Oranje speelt zaterdagavond (18.00 uur) voor 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena tegen Letland. Volgende week dinsdag gaat de ploeg van bondscoach Frank de Boer op bezoek bij Gibraltar.



Noorwegen kreeg in de eerste helft heel veel kansen, maar kort voor het rustsignaal werd er pas gescoord tegen de nummer 195 van de FIFA-wereldranglijst. Noorwegen (44ste op de FIFA-ranking) deed op het WK 1998 en EK 2000 voor het laatst mee aan eindtoernooien, maar met talentvolle spelers als Erling Haaland, Martin Ødegaard en Alexander Sørloth wil de ploeg van bondscoach Staale Solbakken (als speler aanwezig op het WK 1998 en EK 2000) zich eindelijk weer eens plaatsen voor een groot toernooi. Noorwegen plaatste zich al voor de play-offs voor deelname aan het EK van komende zomer, maar verloor daarin van Servië.

Na twintig doelpogingen was het in de 43ste minuut eindelijk raak voor Noorwegen door een kopbal van Alexander Sørloth, spits van de Duitse topclub RB Leipzig. Twee minuten later schoot Racing Genk-middenvelder Kristian Thorstvedt de 0-2 binnen voor Noorwegen. In de 57ste minuut maakte AZ-rechtsback Jonas Svensson de 0-3. Hij deed dat met een schot na een afvallende bal uit een hoekschop van zijn AZ-teamgenoot Fredrik Midtsjø, die na 62 minuten werd vervangen door Tokmac Chol Nguen. Erling Haaland werd ook na 62 minuten naar de kant gehaald en vervangen door Everton-spits Joshua King.

Haaland kreeg een aantal kansen in Gibraltar, maar kwam niet tot scoren. De sensatie van Borussia Dortmund (20 goals in 14 duels in de Champions League) staat op zes goals na negen interlands. Noorwegen zit in de WK-kwalificatie in de poule bij Oranje. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt op 1 september de uitwedstrijd bij Noorwegen. Op 16 november staat de wedstrijd in Nederland op het programma.

