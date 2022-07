Noorwegen en Oostenrijk strijden om tweede plaats en plek in kwartfinale

‘Speler uit de Premier League (29) opgepakt op verdenking van verkrach­ting’

Een 29-jarige een speler uit de Premier League is vandaag opgepakt op verdenking van verkrachting. Dat schrijft The Telegraph. De naam van de speler, die nog steeds vast zit, kan om juridische redenen niet worden genoemd. Wel is bekend dat het om een international gaat.

