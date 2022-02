Nooit vertoond: Liverpool-speelster maakt drie eigen goals in interland tegen VS

Nieuw-Zeeland speelde zondagavond in Carson, Los Angeles tegen wereldkampioen Verenigde Staten voor de SheBelieves Cup, een jaarlijks toernooi met vier landenteams in het vrouwenvoetbal. De avond begon al dramatisch voor Moore. Na 4 minuten en 12 seconden spelen maakte ze haar eerste eigen doelpunt, door de bal met rechts bij de eerste paal in het doel te werken.



Toen er 5 minuten en 32 seconden op de klok stonden (tachtig tellen later dus), ging het opnieuw mis voor Moore. Deze keer ging de bal via haar hoofd langs haar eigen keepster. Een halfuurtje later maakte Moore ook nog de 3-0 voor Team USA, nu door de bal met links bijzonder knullig in eigen doel te schieten. Een ‘perfecte hattrick’ dus voor Moore, maar helaas wel in eigen doel.

Quote Iedereen die voetbalt, speelt goede en slechte wedstrij­den, ongeacht op welk niveau je uitkomt. En Moore had nu een zware dag. Jitka Klimkova, Bondscoach Nieuw-Zeeland

In de 40ste minuut, vier minuten na haar derde eigen doelpunt, werd Moore uit haar lijden verlost en gewisseld door bondscoach Jitka Klimkova. Moore verliet het veld in tranen, maar werd getroost door haar teamgenoten. ,,Iedereen die voetbalt, speelt goede en slechte wedstrijden, ongeacht op welk niveau je uitkomt. En Moore had nu een zware dag”, aldus Klimkova. ,,Ze is heel teleurgesteld en verdrietig, maar we steunen haar.”

Volledig scherm Keepster Erin Nayler probeert Meikayla Moore te troosten na haar derde eigen goal. © AP

Zes minuten na rust kwam Team USA op 4-0, deze keer door een goal van de Amerikaanse aanvalster Ashley Hatch. In de blessuretijd maakte Mallory Pugh er nog 5-0 van namens de Verenigde Staten, dat in de zomer van 2019 van Oranje won in de WK-finale in Lyon.



Moore speelt al sinds 2017 in Europa. Na periodes bij FC Köln en MSV Duisburg is ze nu bezig aan haar derde seizoen bij Liverpool, dat uitkomt in de FA Women’s Championship, het tweede niveau van het Engelse vrouwenvoetbal. Moore had in haar 49 voorgaande interlands ook al drie keer in het juiste doel gescoord voor de Football Ferns, zoals de bijnaam van het Nieuw-Zeelandse vrouwenteam luidt.