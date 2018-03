Nog volop werk voor verliezende Van Marwijk

De hand van Van Marwijk was wel zichtbaar in de basisformatie van Australië, spelend in het voor de Nederlander beproefde concept van 4-2-3-1, maar de bondscoach zal nog stevig aan de bak moeten met zijn nieuwe, technisch beperkte ploeg. ,,Ik wil het team niet meteen overladen met informatie’’, benadrukte Van Marwijk vooraf. ,,Dat kan averechts werken. Er is weinig tijd, maar we doen het stap voor stap.’’ Voor rust hadden de Australiërs het nog wel redelijk op orde, de ruimtes klein houdend zoals de Nederlandse coach het wilde. Maar ook toen al werd het grote gebrek aan individuele kwaliteit zichtbaar. Van Marwijk moet putten uit een arsenaal van spelers over de hele wereld, maar niet eentje speelt er bij een topclub, sterker: het merendeel voetbalt in de grijze middenmoot of zelfs daaronder. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong in het waterkoude Oslo, toen Hull City-speler Jackson Irvine raak kopte uit een corner. Maar niet lang daarna kantelde de wedstrijd in het voordeel van Noorwegen, dat zeker aanvallend meer kwaliteit bezit, ondanks de kansloos mislukte WK-kwalificatie van afgelopen jaar.

Mohamed Elyounoussi toonde zich de beste speler op het veld, de gelijkmaker inleidend van de andere uitblinker Ola Kamara: 1-1. De linksbuiten van FC Basel liep voortdurend langs de zwakke back Bailey Wright, terwijl ook de Australische aanvoerder Michael Jedinak een dramatische wedstrijd speelde. Kort na rust kopte de Noorse verdediger Tore Reginiussen de 2-1 binnen, even later was het opnieuw Kamara die scoorde, na een knullig misverstand tussen keeper Matthew Ryan en Jedinak: 3-1. Kort voor tijd maakte Kamara zijn hattrick compleet 4-1. Verzachtende omstandigheden waren er wel voor Van Marwijk. De coach moest nog volop improviseren met zijn defensie, waar onder andere Trent Sainsbury ontbrak, terwijl Celtic-aanvaller Tom Rogic nog niet topfit was om een volledige wedstrijd te spelen.

Het oefenduel met Noorwegen was bovendien niet veel meer dan een eerste kennismaking tussen trainer en spelersgroep, er was deze week slechts ruimte voor één volwaardige training. Maar dat de Nederlander en zijn staf de puzzel voorlopig nog niet hebben gelegd, werd in Oslo wel glashelder. Komende dinsdag speelt Australië in Londen zijn tweede oefenwedstrijd, op Craven Cottage tegen Colombia. ,,In mei hebben we drie opeenvolgende trainingsweken in Turkije’’, aldus Van Marwijk. ,,Daar hopen we veel winst te kunnen boeken richting het WK.’’ Australië is ingedeeld in een zware poule in Rusland, waarin het uitkomt tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.