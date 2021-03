Nog meer zorgen voor Barcelona: rechter schaft belastingvoordeel af

In eerste instantie draaide een lagere Europese rechter dat nog terug. De belastingregeling had niet alleen voordelen, maar op de langere duur ook nadelen, was toen het oordeel. Maar daar gaat het Luxemburgse hof niet in mee. Dat kan meewegen bij het berekenen van de naheffing, maar de regeling zelf niet rechtvaardigen, vindt het hof. Dat oordeel is nu definitief.