Nog meer zorgen voor Atlético: ook Morata geblesseerd

In elk geval heeft Atlético een urgent probleem in de aanval, aangezien ook Diego Costa en João Félix voorlopig niet inzetbaar zijn. Het is twijfelachtig of zij op 18 februari van de partij zijn, als de club uit de Spaanse hoofdstad Liverpool treft in de Champions League.



Atlético heeft inmiddels wel Yannick Carrasco in huis gehaald. De Belgische aanvaller keerde terug bij de club na een avontuur in China.