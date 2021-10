Nóg een dreun voor Koeman: onmachtig Barça na gemiste strafschop Memphis onderuit bij Rayo

“Ik denk dat we het eerste kwartier problemen hadden om in de wedstrijd te komen, maar vanaf dat moment hadden we de controle", zei Ronald Koeman na afloop. ,,We hebben kansen gehad en dat is goed, maar we scoorden niet. Gezien die kansen is het niet rechtvaardig dat we hebben verloren. Het lag zeker niet aan de instelling, maar komt puur omdat we niet hebben gescoord. Er zijn nog heel veel wedstrijd te spelen, maar ik ben wel bezorgd over ons gebrek aan effectiviteit voor het doel. Er zijn bij ons spelers vertrokken die makkelijk scoorden. Dat is wat telt. Over ons spel maak ik me geen zorgen.”