Noa Lang neemt na ‘Slag om Vlaanderen’ revanche op Gent-supporters: ‘Wegwezen!’

De ‘Slag om Vlaanderen’ was deze keer niet alleen een prestigeduel tussen de twee grote steden in het westen van België, maar ook een belangrijke wedstrijd voor de ranglijst. Club Brugge won door late goals van Bjorn Meijer en Hans Vanaken met 2-0 en blijft daarmee vierde in de Jupiler Pro League. Met nog zeven speelrondes tot de start van de play-offs, waarbij de bovenste vier clubs strijden om de landstitel, is de voorsprong op AA Gent, Westerlo en Standard Luik nu vier punten.

In de nacht van zaterdag op zondag werden er beschadigingen aangericht in het Jan Breydelstadion, de thuishaven van Club Brugge. Er werd onder meer graffiti met de tekst ‘Fuck Bruges’ en ‘Vuile Boeren’ aangebracht op een muur binnen het stadion. De doelpalen werden in het blauw beklad en ook de grasmat werd besmeurd. In de middencirkel werd ‘9K’ aangebracht. Dat verwijst naar 9000, de postcode van Gent. Medewerkers van Club Brugge stelden de hele ochtend en vroege middag alles in het werk om de schade te herstellen voor de aftrap om 13.30 uur. Zo werden de doelpalen weer afgewassen en werden de slogans overgeverfd en overgeplakt in het zwart.