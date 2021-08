Noa Lang hoopt met ‘droomloting’ op loodzware poule: ‘Tegen Ajax zou ik echt heel leuk vinden’

Naast Ajax mogen wat Lang betreft vanavond ook Manchester City en Paris Saint-Germain uit de koker komen. ,,City is gewoon een hele goeie ploeg onder Pep Guardiola. Ze spelen heel goed voetbal en het is een hele mooie uitdaging om ons daarmee te meten”, aldus Lang op de website van Club Brugge. Ook over PSG is hij duidelijk. ,,Dan speel je tegen Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Verratti, Ramos, moet ik nog doorgaan?”

Wel benadrukt hij dat ze bij een dergelijke zware poule de supporters hard nodig hebben, maar Lang vindt het vooral “leuker” om tegen goede tegenstanders te spelen. ,,Dan weet je of je je daaraan kan meten. Natuurlijk is het wel moeilijk om door te stoten, maar het is Champions League, niks is makkelijk. Dit is mijn droomloting en dat verandert niks aan mijn doelstelling om te overwinteren in de Champions League.”