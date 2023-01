Noa Lang en Bjorn Meijer belangrijk voor Club Brugge, Calvin Stengs dupeert Antwerp met rood

Op aangeven van Vanaken maakte Lang in de zevende minuut de openingstreffer voor Club Brugge op bezoek bij Zulte Waregem. Na ruim een half uur viel de 1-1 via Alioune Ndour. Diep in blessuretijd van de eerste helft maakte Vanaken de 1-2 op aangeven van Meijer. Zowel Lang als Meijer speelde de hele wedstrijd in de Elindus Arena in Waregem.



Het is voor Club Brugge de eerste zege na zeven duels zonder overwinning. De regerend kampioen van België won ook voor het eerst onder trainer Scott Parker.