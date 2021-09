Noa Lang bezoekt voormalig deportatiekamp na zingen omstreden lied

Video Engelse bondscoach Wiegman ziet Miedema na kwartier al scoren in Emirates Stadium

5 september Het vrouwenteam van Arsenal is het seizoen in de FA Women's Super League begonnen met een 3-2 zege op kampioen Chelsea. De 8700 toeschouwers in het Emirates Stadium, waar de nieuwe Engelse bondscoach Sarina Wiegman er een van was, zagen Vivianne Miedema binnen een kwartier al scoren.