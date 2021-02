Nmecha en Diaby leiden Anderlecht naar kwartfinale beker

Atalanta knikkert bekerhou­der Napoli uit Coppa en bereikt finale

10 februari Atalanta heeft de finale van de Coppa Italia bereikt door in de halve finales bekerhouder Napoli uit te schakelen. De club van international Marten de Roon won de thuiswedstrijd met 3-1. Uit in Napels was het vorige week 0-0 gebleven.