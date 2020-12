Nilis wordt assistent Borkelmans bij Jordanië

Die vond hij snel. Vital Borkelmans vroeg Nilis om zijn assistent te worden bij Jordanië, de nummer 95 van de wereld. ,,Alles is rond, alleen moet zijn contract nog getekend worden”, aldus Borkelmans in Het Laatste Nieuws. ,,Hij wordt mijn assistent en spitsencoach. Als het helemaal in orde komt, dan ben ik de gelukkige die iemand van zo’n kaliber in zijn staf kan hebben. Hij past in mijn staf, heeft kwaliteiten en kan ons veel bijbrengen. Ik heb veel respect voor Luc.”