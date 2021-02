Niklas Lomb of Niklas Lomp? Vreselijke keepersblunder kost Bosz twee punten

Vorige week moest Lomb al aan de bak in de tweede helft in de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05 nadat Hrádecký geblesseerd uitviel en daarmee had de doelman al kunnen wennen aan het Bundesliga-niveau. Midweeks keepte hij ook in de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys (4-3 nederlaag) en vanmiddag volgde dus ook zijn eerste basisplek in de Bundesliga voor de ploeg van Bosz.



Lomb ging binnen vijf minuten echter compleet de mist in na een terugspeelbal van Leon Bailey. De doelman wilde de bal goed voor zijn linkerbeen leggen en de bal wegschieten, maar in plaats daarvan tikte hij de bal nog net met zijn rechtervoet weg. Een mispeer van jewelste volgde en FC Augsburg-aanvaller Florian Niederlechner kon de bal gemakkelijk in het lege doel schuiven: 1-0.



Die 1-0 leek lange tijd ook de eindstand te worden, maar in de 95ste minuut werd het toch nog 1-1. Edmond Tapsoba dompelde het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw in rouw met de extreem late gelijkmaker voor Leverkusen, waar Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd speelde, Jeremie Frimpong inviel en Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank bleef.