Nike wil dat De Jong met ‘Frenkie’ op zijn shirt gaat spelen

De Jong weet nog niet of hij gaat zwichten voor het verzoek. ,,In juli teken ik mijn officiële contract in Barcelona en word ik ook gepresenteerd aan de fans en de pers’’, zegt de Ajacied in het Albasserwaardse weekblad Het Kontakt. ,,Met 21 blijven spelen zou mooi zijn, want dat is toch een beetje mijn nummer geworden. De selectie voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend, dus ik zal moeten afwachten. Er wordt ook nagedacht om met Frenkie achterop te gaan voetballen. Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil.’’