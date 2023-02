Nieuwe uitdaging voor Cody Gakpo bij Liverpool: ‘Moet tegen Real Madrid bewijzen dat ik niveau aankan’

Liverpool treedt morgen in eigen huis aan tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Cody Gakpo lijkt zich na twee treffers in de laatste competitiewedstrijden te kunnen opmaken voor een basisplaats. De 23-jarige aanvaller kijkt uit naar het treffen met de titelverdediger.

Gakpo was in zijn eerste duels voor Liverpool relatief onzichtbaar, maar tegen Everton en Newcastle United kwam hij in de voorbije week van de ‘nul’ af. ,,Je moet je aanpassen aan een nieuwe omgeving, een nieuwe competitie, een nieuw land. Om eerlijk te zijn, mijn teamgenoten zijn geweldig. Vanaf de eerste dag hebben ze geprobeerd me te helpen, me te laten settelen. De hele club heeft me geweldig opgevangen. Daar ben ik echt dankbaar voor.”

De huidige nummer acht van de Premier League heeft een moeizame periode achter de rug, maar de weg omhoog lijkt ingezet met twee recente overwinningen. Gakpo heeft vertrouwen in een goed resultaat tegen Real Madrid. ,,Wij als team zijn er klaar voor. We willen presteren, we willen winnen, vooral thuis. We willen naar de volgende ronde. Er staat veel op het spel, maar we willen laten zien dat we een goed team zijn.”

Klopp ziet een beter Liverpool

Trainer Jürgen Klopp ziet zijn team voorzichtig opkrabbelen uit het dal. ,,We leken tegen Everton en Newcastle United weer veel meer op een team, maar we moeten nu gaan bewijzen dat dat ook echt zo is. We hebben resultaten nodig. Dat staat buiten kijf. Maar ik ben echt blij dat we deze wedstrijd nu kunnen spelen in plaats van een paar weken geleden.”

Volledig scherm Jürgen Klopp in de persconferentie. © Action Images via Reuters

De confrontatie met Real Madrid is een herhaling van de Champions League-finale van vorig jaar. Klopp is op zijn hoede voor de Spaanse kampioen. ,,We moeten een superwedstrijd spelen, twee superwedstrijden als we de volgende ronde willen halen. Real hoeft niet eens groots te spelen en dan nog hebben ze een kans. Ze hebben een team van wereldklasse met geweldige jonge spelers. Real is heel moeilijk te verslaan", aldus de Duitse oefenmeester.

Steun van fans nodig

Hier en daar klonk er vanwege de teleurstellende resultaten wat gemor, maar Gakpo hoopt tegen Real op de steun van de supporters. ,,Het is normaal dat wanneer je wedstrijden niet wint, er een andere sfeer hangt dan wanneer je wint. Als je wint, is het weer anders. We proberen gewoon positief te blijven en ons in elk opzicht te verbeteren en goede resultaten te blijven behalen.”

Voor de veertienvoudig international wordt het zijn tweede wedstrijd in de Champions League. In 2018 speelde hij als invaller bij PSV zeven minuten mee tegen Tottenham Hotspur. De 23-jarige aanvaller kijkt uit naar zijn rentree in het miljardenbal. ,,Ik moet bewijzen dat ik op dat niveau kan presteren, en ik sta te popelen om dat te doen. Dit is een van de grootste competities ter wereld. Het is een droom voor elke speler om in deze competitie te spelen. Die kans krijgen is geweldig. Maar we moeten ons concentreren op de wedstrijd en daar niet aan denken.”

Volledig scherm Cody Gakpo blikt vooruit op de wedstrijd tegen Real Madrid. © Action Images via Reuters

Gakpo in de spits of op linksbuiten?

Bij Liverpool wordt Gakpo zowel in de punt van de aanval als op de linkervleugel geposteerd. Voor de Nederlander, die bij PSV altijd als linksbuiten opgesteld werd, is het even wennen in de as van het veld. ,,De laatste twee jaar speelde ik op links, maar op het WK speelde ik wel in het centrum. Toen ik hier kwam, sprak ik met de coach en hij zei dat ik links of centraal minuten kon gaan maken, dus ik probeer me zo snel mogelijk aan te passen.”

Spits Darwin Núnez viel in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United uit met een blessure aan zijn schouder. Of de Uruguayaan minuten kan gaan maken, moet nog blijken. Klopp: ,,Er is een kans. We moeten zien hoe het met hem gaat vandaag. Als we dat weten nemen we een beslissing.”

Gakpo scoort tegen Newcastle United

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

