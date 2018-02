Nieuwe trainer Wolfsburg geeft Bazoer kans in de basis

Agent overlijdt bij voetbalrellen in Bilbao

22 februari Bij rellen voorafgaand aan het duel tussen Athletic Bilbao en Spartak Moskou in de Europa League is een Baskische politieagent om het leven gekomen. Volgens Spaanse media overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval, kort nadat een stuk vuurwerk in zijn buurt was ontploft, maar dat is nog niet bevestigd.