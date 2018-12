Nieuwe regels WK voor clubs mogelijk in het voordeel van Ajax

Wie volgt Mourinho op?

16:27 Nu manager José Mourinho is ontslagen door Manchester United, gonzen de namen van opvolgers in de rondte. United kiest vermoedelijk assistent en oud-speler Michael Carrick of richt de pijlen op Ole Solskjaer als interim-trainer. Hij zou het seizoen gaan afmaken, terwijl de leiding opzoek gaat naar dé droomkandidaat. De Engelse gokmarkt draait in ieder geval op volle toeren.