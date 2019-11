Nieuwe regel voorkomt wereldgoal Hannover: ‘Lullig, maar is niet anders’

Maar waarom duurde het dan zo lang voor de goal gisteravond werd afgekeurd? Waarom had de scheidsrechter de VAR nodig terwijl hij zelf contact maakte met de bal? Van Egmond benadrukt dat het voor arbiters ook simpelweg een kwestie is van wennen aan de nieuwe regel. ,,Scheidsrechters waren honderd jaar een dood element, nu moeten ze ineens schakelen. Dat lukt dus niet altijd. Ze hebben ook lang niet altijd in de gaten in hoeverre hun aanraking van invloed is. Daarom kan het bij de scheidsrechter en de VAR even duren.’’



,,Over vijf jaar zal het echt wel bij de scheidsrechters in het hoofd zitten, maar dit is het eerste seizoen waar ze in aanraking komen met deze regel’’, gaat Van Egmond verder. ,,Dat moet even landen. Daar kan iedereen heel makkelijk over doen, maar we moeten tijdens zo’n wedstrijd natuurlijk aan duizend dingen tegelijk denken. Dan kan het een keer gebeuren dat je je na enige tijd pas realiseert ‘oh verrek, ik raakte die bal, wacht even’.’’