Nieuw-Zeeland met Thomas en Rojas tegen Peru

Bondscoach Anthony Hudson nam voor de dubbel tegen Peru ook Heerenveen-middenvelder Marco Rojas, een speler met Chilieense roots, op in zijn selectie. Nieuw-Zeeland ontvangt de Zuid-Amerikanen op 11 november in Wellington, vier dagen later is de return in Lima. Nieuw-Zeeland wil zich na 1982 en 2010 voor de derde keer in de geschiedenis plaatsen voor het WK, volgend jaar in Rusland.



Voor Hudson is de opdracht even simpel als loodzwaar: ,,We moeten in topvorm zijn om tegen Peru WK-kwalificatie af te dwingen. Het land staat 112 plaatsen hoger op de FIFA-ranking dan wij (10 tegen 122). Maar zijn we op onze top, dan hebben we echt een goede kans om naar Rusland te gaan.''



Selectie Nieuw-Zeeland

Keepers: Stefan Marinovic (Vancouver Whitecaps, Canada), Max Crocombe (Salford City, Engeland), Glen Moss (Newcastle Jets, Australië). Verdedigers: Michael Boxall (Minnesota United, VS), Kip Colvey (San Jose Earthquakes, VS), Andrew Durante (Wellington Phoenix), Dane Ingham (Brisbane Roar, Australië), Winston Reid (West Ham United, Engeland), Storm Roux (Central Coast Mariners, Australië), Tommy Smith (Ipswich Town, Engeland), Themi Tzimopoulos (PAS Giannina, Griekenland), Deklan Wynne (Vancouver Whitecaps). Middenvelder: Clayton Lewis (Scunthorpe United, Engeland), Michael McGlinchey (Wellington Phoenix), Marco Rojas (Heerenveen), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Bill Tuiloma (Portland Timbers, VS). Aanvallers: Kosta Barbarouses (Melbourne Victory, Australië), Jeremy Brockie (Supersport United, Zuid-Afrika), Rory Fallon (Dorchester Town, Engeland), Monty Patterson (Ipswich Town), Shane Smeltz (Borneo, Indonesië), Chris Wood (Burnley, Engeland).