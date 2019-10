Nice ontslaat Diaby-Fadiga (18) na stelen horloge Dolberg

OGC Nice laat in een statement weten alle sportieve en financiële belangen te hebben overwogen, maar dergelijk gedrag niet te kunnen accepteren. De actie van Diaby-Fadiga was volgens de club een grote inbreuk op de geloofwaardigheid en het vertrouwen binnen de selectie. Het horloge van Dolberg zou zo'n 70.000 euro waard zijn.



Diaby-Fadiga speelde tot op heden drie wedstrijden voor Frankrijk onder 18 en kwam tot zeven duels in de hoofdmacht van OGC Nice: zes duels in de Ligue 1 en een invalbeurt tegen Vitesse in de Europa League vorig jaar. Hij kwam sinds zijn dertiende uit voor de club uit het zuiden van Frankrijk.



Volgens verschillende berichten in Franse en Engelse media is Diaby-Fadiga nu op weg naar Paris FC, de huidige nummer twintig in de Franse Ligue 2.