Niasse als eerste Premier League-speler aangeklaagd voor schwalbe

Niasse maakte volgens de FA afgelopen zaterdag een schwalbe in het uitduel bij Crystal Palace (2-2), waarna aanvoerder Leighton Baines de toegekende strafschop benutte voor Everton. Scheidsrechter Anthony Taylor stond kort op de situatie en wees gedecideerd naar de strafschopstip. Niasse scoorde later in de wedstrijd ook zelf nog. De 27-jarige spits uit Senegal, die door de inmiddels ontslagen trainer Ronald Koeman lange tijd werd genegeerd, heeft tot vanavond 19.00 uur om zijn verweerschrift in te dienen bij de FA. Een panel bestaande uit een oud-scheidsrechter, een oud-trainer en een oud-speler zal vervolgens beslissen of Niasse geschorst moet worden op basis van de beschikbare videobeelden. Hij krijgt alleen een schorsing van twee wedstrijden als het panel unaniem is in zijn oordeel.