Ngoo kan Van Dijk eindelijk vergeven voor tackle uit 2014: ‘Ik was jarenlang depressief’

Na zes wedstrijden voor Kilmarnock ging het echter mis voor Ngoo, toen hij twintig minuten voor tijd inviel tijdens Celtic - Kilmarnock (2-0) op 26 oktober 2014. Zijn directe tegenstander Van Dijk zette een tackle in op zijn enkel en Ngoo was liefst twee jaar uit de roulatie. ,,Ik zei meteen na de wedstrijd tegen onze fysio dat Van Dijk geprobeerd had om mij te pakken. Net voor zijn tackle op mijn enkel hadden we een woordenwisseling. Toen kwam hij dwars door me heen. Ik denk dat het opzettelijk was,” zei Ngoo toen in een interview aan The Mail. De ooit zo talentvolle spits zag zijn leven instorten.



,,Het was niet alleen lichamelijk, ik was ook psychisch kapot,” zegt hij. ,,Voordat ik mijn eerste operatie aan mijn enkel had, zei de specialist tegen me dat als mijn revalidatie niet volgens plan zou verlopen, ik nooit meer profvoetbal zou spelen. Ik heb een heel slechte tijd doorgemaakt in die jaren. Ik ging met verkeerde mensen om en zat soms uren in de auto, terwijl ik nergens heen moest. Ik zette de muziek keihard aan en zette mijn verstand op nul. Als ik met andere mensen was hield ik me groot. Ik was kapot van binnen, maar wilde dat niet laten zien.”