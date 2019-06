Neymar verhoord om video in verkrachtingszaak

De Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft zich donderdagavond gemeld bij de politie van Rio de Janeiro om een verklaring af te leggen over de video die hij zaterdag plaatste op Instagram. Daarin ontkent hij vorige maand in Parijs een 26-jarige landgenote te hebben verkracht. De vrouw deed daarvan vrijdag aangifte in São Paulo.

Omdat Neymar in de video expliciete foto’s en andere privacygevoelige informatie van de aanklaagster publiceerde, heeft de Dienst Informaticacriminaliteit van de politie in Rio de Janeiro een onderzoek ingesteld.

De voetballer meldde zich iets na 19.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland) bij het politiecomplex Cidade da Policía (Stad van de politie) in de wijk Jacarezinho in het noorden van Rio de Janeiro. Daar wachtten zo’n honderd fans het busje dat hem vervoerde onder luid gejuich en applaus op. ,,Neymar is onschuldig!’’, riepen sommige van zijn aanhangers.

Volledig scherm In het politiebureau wordt Neymar tijdens het lopen ondersteund vanwege gescheurde enkelbanden. © EPA

Het verhoor duurde ongeveer een uur en veertig minuten. Neymar ging niet in op vragen van verslaggevers maar bedankte bij het verlaten van het bureau wel zijn aanhang. ,,Ik wil alleen mijn vrienden en fans in de hele wereld bedanken voor alle steun en alle berichten die ze hebben gestuurd. Bedankt voor alle liefde, ik voel me zeer geliefd en wil iedereen daarvoor bedanken’’, aldus de speler, die op krukken liep en later een rolstoel gebruikte vanwege de blessure (gescheurde enkelbanden) die hij woensdag opliep in het oefenduel van de Braziliaanse ploeg met Qatar. Door de kwetsuur kan hij niet meedoen aan de Copa América, die volgende week vrijdag begint in Brazilië.

Volledig scherm Neymar bij het verlaten van het bureau, omgeven door tientallen verslaggevers en cameraploegen. © AFP

Inbraak bij aanklaagster

Het onderzoek naar de verkrachtingszaak wordt uitgevoerd door de politie in São Paulo. De vrouw werd daar donderdag verwacht voor verhoor, maar haar advocaat heeft uitstel gevraagd omdat in het appartement van de aanklaagster zou zijn ingebroken. Ook op twee eerdere afspraken om een verklaring af te leggen, kwam ze niet opdagen.

Woensdagavond sprak de vrouw die Neymar beschuldigt haar op 15 mei in het Hotel Sofitel Arc de Triomph te hebben verkracht, voor het eerst publiekelijk over wat er zou zijn gebeurd. In een interview met de tv-zender SBT zei ze dat Neymar agressief werd nadat ze aangaf geen seks zonder condoom te willen. ,,Eerst zoenden en streelden we, dat was allemaal oké. Maar toen ik zei dat ik zonder condoom niet verder wilde gaan, draaide hij me op mijn buik en ging hij toch door. Hij heeft me verkracht en geslagen’’, aldus de vrouw, die verder zei werkzaam te zijn als model en interieurdesign te studeren. In het interview noemde ze zelf ook haar naam, Najila Trindade.

Kort na het interview dook op social media een deel van de video op die de ze tijdens een tweede ontmoeting heimelijk met de voetballer maakte. Daarop is te zien hoe zij hem een paar klappen geeft en Neymar zich verweert. ,,Je houdt toch zo van slaan? Dit is omdat je me gisteren hier alleen hebt achtergelaten’’, roept ze in het korte stukje film.