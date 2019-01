Neymar tien weken uit roulatie met gebroken middenvoetsbeentje

Net als vorig jaarNeymar (26) is de komende tien weken uit de roulatie met een gebroken middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. De Braziliaanse aanvaller liep die blessure vorige week woensdag op in de bekerwedstrijd tegen RC Strasbourg.

Neymar zal in overleg met specialisten geen operatie ondergaan aan de breuk in zijn voet. De revalidatie zal zo'n tien weken duren, waarmee hij waarschijnlijk half april pas weer fit zal zijn. De Braziliaan mist door zijn blessure zeker de beide achtste finales in de Champions League, waarin Manchester United de tegenstander is. In de Franse competitie heeft Paris Saint-Germain inmiddels al een voorsprong van dertien punten opgebouwd op achtervolger Lille. Paris Saint-Germain speelde bovendien pas twintig wedstrijden, tegenover de 22 van Lille en nummer drie Olympique Lyon.

Zelfde blessure als vorig jaar

Vorig seizoen stond Neymar na de winterstop ook al enkele maanden aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje. Deze blessure liep hij destijds op 25 februari 2018 op in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille, waarna PSG in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Real Madrid. Neymar kwam vorig seizoen tot 28 goals in 30 duels voor Paris Saint-Germain, maar kwam na zijn voetbreuk pas weer in actie bij het nationale team van Brazilië in aanloop naar het WK 2018 in Rusland.

Neymar was dit seizoen in 23 wedstrijden voor Paris Saint-Germain goed voor twintig goals en tien assists. In de groepsfase van de Champions League scoorde de Braziliaan vijf keer in zes duels. Neymar, in 96 interlands al goed voor zestig goals, hoopt komende zomer fit aan de start te verschijnen bij de Copa América in eigen land.