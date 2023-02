Neymar per brancard van het veld bij Paris Saint-Germain in dankzij Messi gewonnen spektakelstuk

Met videoNeymar heeft vanmiddag een pijnlijke aftocht beleefd bij Paris Saint-Germain. De aanvaller moest vroeg in de tweede helft per brancard van het veld, nadat zijn enkel na een duel lelijk dubbelklapte. Paris Saint-Germain won het spectaculaire thuisduel met Lille dankzij een late vrije trap van Lionel Messi met 4-3.

Neymar was bezig aan een prima wedstrijd. Hij gaf de assist op de openingstreffer van Kylian Mbappé en maakte er na ruim een kwartier zelf 2-0 van.

Vroeg in de tweede helft ging het mis toen Neymar na een tikje van Lille-middenvelder Benjamin André bijzonder ongelukkig met zijn rechterenkel op het gras landde. In eerste instantie werd de aangerukte brancard nog weggewuifd, maar snel daarna kwam Neymar tot de conclusie dat verder spelen geen optie was. Met betraande ogen liet hij zich wegdragen.

Volledig scherm Lionel Messi voorkomt nieuw puntenverlies voor PSG. © AP

Messi toont klasse met vrije trap

Zonder Neymar leek Paris Saint-Germain de wedstrijd volledig uit handen te geven. Lille nam een verrassende 2-3 voorsprong, maar in de absolute slotfase sloeg de thuisclub toch nog toe. Mbappé trok de stand in de 87ste minuut weer gelijk met zijn 150ste doelpunt in de Ligue 1. In de extra tijd liet Messi zijn klasse weer zien door een vrije trap raak te schieten.

Voor PSG is het de eerste overwinning na drie nederlagen op rij in alle competities. De ploeg heeft in de competitie nu acht punten voorsprong op Marseille, dat zondagavond tegen Toulouse speelt. Over precies een week staan de titelkandidaten in Marseille tegenover elkaar.

Voor Paris Saint-Germain is het te hopen dat Neymar in ieder geval op tijd hersteld is voor de return tegen Bayern München in de Champions League. De Parijzenaars verloren dinsdag het thuisduel met 0-1. De return in Duitsland is op 8 maart.

Volledig scherm Neymar wordt per brancard weggedragen. © AP