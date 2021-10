Neymar over ‘genie en vriend’ Messi: ‘We moeten nog een beetje wennen aan elkaar’

Voorlopig is Pelé nog steeds de topscorer van Brazilië met 77 goals, al komt Neymar met 70 doelpunten wel heel dicht in de buurt. Maar hoeveel treffers Neymar ook maakt, zijn respect voor Pelé blijft heel groot: ,,Ik denk niet dat ik beter ben dan Pelé of mezelf met hem kan vergelijken. Ik heb de kans om het doelpuntenrecord van Pelé te overtreffen, ja, maar mijn respect voor hem is veel groter. Ik weet zeker dat, als ik doelpunt 77 scoor, ik hem zal eren.”



Voor Neymar is Pelé nog steeds de koning van het voetbal, het grootste idool van Brazilië. ,,Als Brazilië vandaag beroemd is in de voetbalwereld, dan is dat aan hem te danken. We hebben geluk dat Pelé in Brazilië geboren is.”