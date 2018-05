Neymar meldt zich op trainingsveld Brazilië

Liverpool en AS Roma aange­klaagd door UEFA

22 mei Liverpool is opnieuw aangeklaagd voor wangedrag van de eigen aanhang. De Engelse club moet zich bij de tuchtcommissie van de UEFA verantwoorden voor de ernstige ongeregeldheden bij het stadion in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de Champions League. Ook de Italiaanse club is door de UEFA in staat van beschuldiging gesteld.