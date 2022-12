Neymar krijgt rood na schwalbe, PSG wint wel door benutte penalty Mbappé in 96ste minuut

Met videoNeymar heeft op een negatieve manier de hoofdrol gepakt bij de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Strasbourg. De Braziliaan pakte met een schwalbe de rode kaart bij zijn eerste wedstrijd na het mislukte WK in Qatar. PSG won wel, door een rake penalty van Kylian Mbappé in de 96ste minuut: 2-1.

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Strasbourg werd een wedstrijd waarin het in eerste instantie draaide om de Brazilianen van PSG. Binnen het kwartier was het verdediger Marquinhos die op aangeven van Neymar de 1-0 verzorgde voor de koploper van Frankrijk. Zes minuten na rust was het echter diezelfde Marquinhos die met een eigen goal de 1-1 op het scorebord bracht.

Het meest opvallende moment kwam echter in de 63ste minuut. Neymar, die twee minuten daarvoor zijn eerste gele kaart had gekregen, maakte een schwalbe en werd daardoor bestraft met een tweede gele kaart. De Braziliaan, die op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Kroatië, liet duidelijk zijn ongenoegen merken en stond zelfs bijna neus tegen neus bij arbiter Clément Turpin.

Lang leek Paris Saint-Germain puntenverlies te gaan lijden, maar Turpin was de Franse koploper in blessuretijd alsnog goed gezind. PSG kreeg in de 96ste minuut nog een strafschop en dat buitenkansje was wel aan Kylian Mbappé besteed. De man die een hattrick maakte in de verloren WK-finale tegen Argentinië benutte de penalty en bezorgde zijn ploeg de drie punten.

In voetsporen Kylian Mbappé en Thierry Henry

AS Monaco hervatte de Ligue 1 met een 2-3 overwinning bij Auxerre. Eliesse Ben Seghir, geboren op 16 februari 2005, scoorde twee keer bij zijn debuut. Het zeventienjarige talent uit Saint-Tropez maakte in de 58ste minuut de 1-2. Tien minuten later kwam Auxerre door een eigen goal van Youssouf Fofana weer op gelijke hoogte, maar in de 85ste minuut maakte Ben Seghir met een prachtig schot in de verre hoek ook nog de winnende 2-3.

Alleen Thierry Henry (17 jaar en 255 dagen) was jonger toen hij twee keer scoorde voor AS Monaco, in 1995 tegen RC Lens. Ben Seghir is vandaag 17 jaar en 315 dagen oud. Naast Henry waren er nog drie spelers jonger toen ze hun eerste goal voor AS Monaco maakten. Het record staat op naam van Kylian Mbappé, die 17 en 2 maanden oud was bij zijn eerste goal in de Ligue 1. Ook Pietro Pellegri (17 jaar en 5 maanden), Thierry Henry (17 jaar en 8 maanden) en Benoît Badiashile (17 years en 9 maanden) waren jonger dan Ben Seghir (17 jaar en 10 maanden) bij hun eerste goal voor Monaco.

Volledig scherm Eliesse Ben Seghir (17) scoorde twee keer. © AFP

De cijfers van Ligue 1

Programma en uitslagen Ligue 1

Stand Ligue 1

Statistieken Ligue 1

