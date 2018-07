Neymar: Ik blijf in Parijs

,,Ik blijf, ik blijf in Parijs", tekende FOX Sports op uit zijn mond. ,,Ik heb een contract bij PSG. Iedereen weet wat mijn doel is en waarom ik naar deze club ben gekomen. Ik wil succes hebben en winnen en ik hoop dat het een mooi seizoen wordt."



Gisteren ontstonden nieuwe geruchten over een toptransfer van Neymar naar de Europese kampioen. Real Madrid is naarstig op zoek naar een waardige opvolger van Cristiano Ronaldo (naar Juventus). De Spaanse grootmacht lijkt Neymar nu voorlopig te kunnen vergeten.



De Braziliaanse sterspeler keek ook nog even terug op het WK in Rusland, waar hij meer tongen losmaakte met zijn aanstellerij dan met zijn individuele acties. ,,Het is de grootste teleurstelling uit mijn carrière, maar het is klaar'', zei hij over de uitschakeling door België in de kwartfinales.



,,Ik ben vanaf mijn zeventiende gewend dat er harde overtredingen gemaakt worden op mij, maar dat is onderdeel van het voetbal. Hoe je daar mee omgaat, verschilt per persoon. Ik deed tijdens het WK mijn best om Brazilië te helpen, om mijn land kampioen te maken. Maar helaas is dat niet gelukt. Ik ga nu rusten en tijd met mijn familie en mijn vriendin doorbrengen en dingen doen die ik leuk vind.''