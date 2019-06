Neymar huilend van het veld met enkelblessure

Het drama lijkt maar niet op te houden voor Neymar. Terwijl hij privé verwikkeld is in een vermeende verkrachtingszaak, moest hij woensdagavond al na 17 minuten het veld verlaten tijdens het met 2-0 gewonnen oefenduel van Brazilië met Qatar in Brasília.

De eerste diagnose is een verstuikte rechterenkel. Onderzoek in het ziekenhuis moet de ernst van de blessure uitwijzen en duidelijk maken of zijn deelname aan de Copa América, die op 14 juni in Brazilië van start gaat, mogelijk in gevaar is.

De Braziliaanse sterspeler werd al in de beginfase van het duel door de Qatarees Assim Madibo op de rechtervoet geraakt. Neymar had meteen last en greep een aantal malen met een van pijn vertrokken gezicht naar het gewricht. Kort daarop zorgde Richarlison voor de openingstreffer, maar Neymar vierde de goal niet mee met de rest van de ploeg. Hij liep hinkend naar de zijlijn en barstte op de reservebank in tranen uit.

Op krukken naar het ziekenhuis

De enkel werd direct ingepakt met ijs, waarna Neymar ondersteund door verzorgers de catacomben in hinkte. Kort daarop verliet hij op krukken stadion Mané Garrincha en vertrok naar een ziekenhuis voor verder onderzoek.