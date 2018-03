Neuer keert eindelijk terug op het trainingsveld

Een lange revalidatie volgde. Een MRI-scan wees afgelopen week uit dat de breuk volledig is geheeld. Dinsdag kon de aanvoerder van Bayern München en het Duitse elftal eindelijk weer het veld op. Neuer liep op zijn verjaardag zo'n twintig minuten rondjes over het gras, nog zonder zijn ploeggenoten die bijna allemaal zijn uitgevlogen voor interlands. Wanneer de keeper kan aansluiten bij de groepstraining is nog onduidelijk.



,,De kans dat ik dit seizoen nog kan spelen, is realistisch'', zei Neuer vorige week al. ,,Maar het is moeilijk om aan te geven wanneer ik daar precies klaar voor ben.'' Bondscoach Joachim Löw heeft al laten doorschemeren Neuer graag mee te nemen naar het WK.