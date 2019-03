Neres moet nog even wachten op debuut bij Brazilië

De doelpunten in Brazilië vielen al voor rust. Lucas Paquetá bracht de thuisploeg na 32 minuten op voorsprong, maar vier minuten later Adolfo Abdiel Machado alweer gelijk: 1-1. Daar bleef het bij.



Ondanks dat het een oefeninterland was, waarbij de landen zo veel mogen wisselen als nodig, koos Tite ervoor om slechts drie spelers te wisselen. Onder andere Gabriel Jesus kwam in de ploeg, maar Neres moet dus nog even wat meer geduld hebben. Dinsdag speelt Brazilië nog een oefenwedstrijd tegen Tsjechië.



Brazilië, kwartfinalist op het afgelopen WK (2-1-nederlaag tegen België), is in voorbereiding op de Copa América, die half juni begint. Neres was door bondscoach Tite opgeroepen na een blessure bij Real Madrid-speler Vinícius Júnior.