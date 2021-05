Nedved spreekt zich uit: ‘Pirlo blijft bij Juventus en Ronaldo ook’

Juventus zakte door het zesde competitieverlies naar de vijfde plek in de Serie A. De club van verdediger Matthijs de Ligt heeft nog drie duels om alsnog een plaats in de top vier veilig te stellen en daarmee deelname aan de groepsfase van de Champions League.

Indien dat niet lukt, staat het volgens waarnemers vast dat Ronaldo na dit seizoen vertrekt bij Juventus. De Portugese vedette staat nog tot medio 2022 onder contract in Turijn, maar naar verluidt wil hij in de slotfase van zijn schitterende loopbaan absoluut geen seizoen in de Champions League overslaan.