Nederlandse trainer ‘in gevaarlijkste competitie ter wereld’: ‘Familie zat met bodyguard op de tribune’

met samenvatting Problemen voor Inter stapelen zich op, AC Milan wint na krankzinni­ge slotfase

AS Roma heeft Internazionale de vierde nederlaag van het seizoen in de Serie A toegebracht. De club uit Rome won in Milaan met 2-1 en klimt zo naar de vierde plaats in de Italiaanse competitie, op vier punten van koploper Napoli. Inter heeft al acht punten minder dan de club uit Napels.

1 oktober