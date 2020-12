Nederlandse keeper komt als spits binnen de lijnen in de 2. Bundesliga dankzij corona-uitbraak

Het leek een doodnormale wedstrijd voor Verstappen te worden op bezoek bij de nummer tien van de Duitse competitie. De sluitpost zat, net als elke wedstrijd dit seizoen, op de bank bij de ploeg waar hij al drie jaar onder contract staat. En dan roept trainer Bernhard Trares hem in de negentigste minuut van de bank; Verstappen komt erin als spits. De 1.96 lange keeper kon de 1-0 achterstand als stormram niet omzetten. Het werd in de 94ste minuut zelfs 2-0 voor de thuisploeg door een goal van Felix Platte.

Verstappen had er wellicht stiekem al over gedroomd om te spelen tegen Darmstadt. Würzburger miste de nodige spelers door een corona-uitbraak binnen de selectie, waardoor er slechts twaalf veldspelers mee waren gereisd naar de Duitse deelstaat Hessen. De andere Nederlander in de selectie, David Chris, speelde zestien minuten mee voor de nummer achttien van de 2. Bundesliga.

Weinig succes in Nederland

De doelman is al een tijd actief in Duitsland. in 2017 verkaste de Verstappen naar Braunschweig nadat hij in Nederland onder contract stond bij De Graafschap en VVV-Venlo. Bij deze drie clubs speelde hij precies nul minuten. Bij Würzburger speelt de sluitpost iets vaker. In het seizoen 2019/20, waarin de Beierse club promoveerde vanuit de derde Bundesliga, speelde hij veertien wedstrijden.