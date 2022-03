Nederlands trio mag even weg uit Rusland: ‘Maar wat als er een staat van beleg wordt afgekondigd?’

Door Johan Inan



Het lijkt op het eerste gezicht geen ingewikkelde keuze. Er is een mogelijkheid om een land in oorlog te verlaten, om elders in de voetballerij de komende maanden af te wachten of de rust terugkeert in Rusland en Oekraïne. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Sterker nog, van Quincy Promes – die in Nederland bovendien is verwikkeld in een strafzaak die steeds ernstiger vormen aanneemt – is al bekend dat hij het seizoen bij zijn club Spartak Moskou afmaakt. Vertrekken zou een tijdelijke oplossing zijn, maar wat daarna?