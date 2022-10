‘Nederlands’ Atalanta na zege even aan kop, Juventus boekt benauwde zege in derby met Perr Schuurs

Met samenvattingDusan Vlahovic heeft Juventus weer eens aan succes geholpen. De spits maakte het enige doelpunt in de stadsderby tegen Torino (0-1). De Serviër reageerde in de 74ste minuut attent nadat Danilo een hoekschop met zijn hoofd had verlengd. Later op de avond verzekerden Teun Koopmeiners en Marten de Roon zich met Atalanta in ieder geval voor één dag van de koppositie. Het thuisduel met Sassuolo werd met 2-1 gewonnen.

Juventus klom met de zege naar een voorlopige zevende plaats op de ranglijst van de Serie A. Koploper Atalanta heeft 8 punten meer, terwijl Napoli morgen weer de kans krijgt om de leiding over te nemen. Juventus was wel weer toe aan een overwinning. De club verloor dinsdag van Maccabi Haifa in de Champions League (2-0). Vorige week was AC Milan eveneens met 2-0 te sterk.

Trainer Massimiliano Allegri kreeg de afgelopen weken veel kritiek op de slechte competitiestart van Juventus. De leiding van de club uit Turijn heeft echter nog steeds vertrouwen in de Italiaanse oefenmeester. Juventus was sterker dan het Torino van Perr Schuurs, dat lang op de been werd gehouden door Vanja Milinkovic-Savic. De doelman reageerde voor rust uitstekend op doelpogingen van Vlahovic, Manuel Locatelli en Moise Kean. In de openingsfase van de tweede helft tikte hij een schot van Locatelli over het doel.

Bekijk de samenvatting van Torino - Juventus

Atalanta draait achterstand om

Atalanta en middenmoter Sassuolo sloten de voetbalavond in Bergamo af. Georgios Kyriakopoulos bracht Sassuolo in de 41ste minuut nog wel op voorsprong, maar Mario Pasalic maakte in blessuretijd van de eerste helft gelijk en Ademola Lookman tekende in de 46ste minuut voor de 2-1. Brandon Soppy bereidde beide treffers van Atalanta voor.

Koopmeiners en De Roon speelden de hele wedstrijd voor Atalanta. Zij zijn bij bondscoach Louis van Gaal in beeld om volgende maand met het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar te gaan.

Volledig scherm © ANP / EPA

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand in Serie A

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.