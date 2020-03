Nederlanders in Kaapstad ‘gewoon’ op voetbalveld: ‘Je kunt moeilijk weigeren’

Chris David, oud-speler van Fulham, FC Twente, Go Ahead Eagles en FC Utrecht, leeft in Kaapstad een prachtig leven. Al maakt het coronavirus aan het idyllische bestaan in de Afrikaanse metropool een abrupt einde. David zit sinds een week thuis, in z’n eentje. ,,Toeristen over de hele wereld hebben het virus meegenomen”, vertelt David telefonisch vanuit Kaapstad. ,,Het kan snel gaan. Restaurants en winkelcentra zijn nu gesloten. En ik verwacht een dezer dagen wel een lockdown. Alles plat is de enige manier om het virus in te dammen.”



Tóch was David gistermorgen nog gewoon een uur op de club en meldt hij zich morgen in principe weer. ,,We doen loopwerk in kleine groepen zonder contact te maken en we doen afwerkoefeningen. We kleden op veilige afstand om, wassen veel onze handen en gaan snel weg om thuis te douchen. Dat doen we nu drie keer per week. Of ik me bezwaard voel? Als zij zeggen dat we moeten trainen, dan ga je. Je kunt moeilijk weigeren. De club pakt het wel heel goed op, heel hygiënisch. Ik weet ook niet hoe lang het nog zo doorgaat. De wedstrijden zijn wel gecanceld en de Zuid-Afrikaanse voetbalbond bespreekt nu hoe het verder gaat, of er misschien zonder supporters gespeeld gaat worden. Al blijft voetbal ook een contactsport…”