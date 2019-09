Nederland verzamelt dit seizoen na Schotland meeste punten op coëfficiëntenlijst

De Nederlandse punten zijn met name te danken aan de overwinningen in de Europese voorrondes van ‘onze’ clubs, en natuurlijk aan de punten die deze week behaald werden door Ajax (3-0 tegen Lille), PSV (3-2 tegen Sporting Lissabon) en AZ (2-2 tegen Partizan Belgrado).



Door deze prestaties houdt Nederland de directe concurrenten Oekraïne, Turkije en Oostenrijk op de coëfficiëntenranglijst onder zich. Die eerste twee landen werden pas afgelopen maand gepasseerd, Oostenrijk al in een eerder stadium. Nederland begon dit seizoen op de twaalfde plek.



De huidige negende plek geeft, zoals eerder uitgelegd, gunstige perspectieven. De kampioen van de eredivisie plaatst zich dan vanaf 2021 hoogstwaarschijnlijk direct voor de Champions League, waarbij de nummer 2 van Nederland ten opzichte van nu een voorronde later instroomt (derde in plaats van tweede voorronde). Vasthouden blijft dus het devies.