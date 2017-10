Nederland hoopt op zege Luxemburg tegen Zweden

Buffon eindelijk in het azuurblauwe shirt

6 oktober Bijna twintig jaar na zijn debuut in de nationale ploeg kwam vrijdag een droom uit voor Gianluigi Buffon. Op eigen verzoek mocht de 39-jarige doelman in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië aantreden in het azuurblauwe shirt dat zijn ploeggenoten doorgaans dragen. De veldspelers droegen in Turijn het witte 'uitshirt'.