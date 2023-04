Nathan Aké walst met Manchester City over het Bayern München van Matthijs de Ligt heen in Champions League

Met samenvattingMatthijs de Ligt heeft na een rampavond met Bayern München in Manchester volgende week woensdag een wonder nodig om dit seizoen nog met zijn eerste Champions League-beker aan de haal te gaan. Het Manchester City van Pep Guardiola en Nathan Aké profiteerde optimaal van het Duitse geklungel in de eerste kwartfinale: 3-0.

De twee titelkandidaten stelden in het eerste deel van de grootste affiche van de kwartfinales in de koningsklasse lang niet teleur. In een moordend tempo golfde het spel op en neer, waarbij Manchester City aanvankelijk de overhand had, maar Bayern München op voorsprong dacht te komen toen de jonge dribbelkoning Jamal Musiala vrij kon uithalen, ware het niet dat Ruben Dias zich vol overgave en met succes in de baan van de schuiver wierp.

Het werd nog pijnlijker voor Musiala toen de Engelse kampioen vervolgens uitbrak. Bayern stond eens niet in positie en moest dat meteen met een achterstand bekopen. Het toptalent kwam te laat bij Rodri, waardoor de Spaanse middenvelder simpel kon wegdraaien en de bal met zijn linkerbeen schitterend de linker bovenhoek in zag schilderen.

Tuchel, die City en Pep Guardiola twee jaar geleden als trainer van Chelsea in de finale nog bij de eindzege weghield, zag die openingsgoal al aankomen. ‘Nicht so weit Leon’ (niet zo breed Leon) schreeuwde de coach nog naar Goretzka, die verzuimde de banen naar het midden dicht te houden.

Volledig scherm © REUTERS

Eind vorige maand toverde Bayern Tuchel plots uit de hoge hoed, toen Julian Nagelsmann op straat werd gezet. Na de trainerswissel heroverde de Rekordmeister meteen de koppositie in de Bundesliga, maar sneuvelde het ook direct in de DFB-Pokal. Nu dreigt tegen voormalig Bayern-coach Guardiola de volgende eliminatie, in een gigantische kraker waarin ook de gehuurde João Cancelo (bank) en Leroy Sané aan de andere kant hun vorige club troffen.

Laatstgenoemde was meteen na rust een paar keer dichtbij een openingstreffer. Andermaal redde City-doelman Ederson, eerst met meer geluk dan wijsheid en vervolgens met een fraaie reflex. Zo bleef De Ligt met zijn ploeg jagen op de gelijkmaker. De in topvorm verkerende mandekker, afgelopen weekend met een wereldgoal nog matchwinner tegen Freiburg, liet vooraf nog weten na zijn glansrol tegen Lionel Messi en Kylian Mbappé in de achtste finale nu uit te kijken naar het treffen met een ander kanon, Erling Haaland.

Dat ging hem zeventig minuten feilloos af, al verzwikte De Ligt zijn enkel kort voor rust. Onder meer Nathan Aké, prima spelend voor City, ontfermde zich over zijn aangeslagen landgenoot. De Ligt krabbelde op om, vooral in de lucht, te blijven heersen en de Noor van zijn elfde goal in zijn zevende CL-duel en City van mogelijk beslissende goals af te houden.

Volledig scherm Erling Haaland was met een assist en doelpunt weer de grote man bij Manchester City. De 22-jarige Noor staat nu op 34 doelpunten in 26 wedstrijden in de Champions League. © REUTERS

Probleem was alleen dat De Ligt de grootste bron van onrust bij Bayern naast zich had lopen. Dayot Upamecano was al een paar keer ontsnapt met zijn geklungel, toen hij zich de bal twintig minuten voor tijd opnieuw liet afsnoepen. Die belandde bij Haaland, wiens goede voorzet tegendraads en hoog werd binnengekopt door uitblinker Bernardo Silva.

Volledig scherm Thomas Tuchel (L) schudt Pep Guardiola (R) de hand. © ANP / EPA

Daar bleef het niet bij, want zeven minuten later droeg De Ligt directe tegenstander Haaland na een gewonnen kopduel over aan een teamgenoot, om hem op aangeven van John Stones bij de tweede paal alsnog zijn elfde Champions League-goal van dit seizoen binnen te zien duwen. De 22-jarige Noor tilde zijn totaal in de Champions League naar 34 goals in 26 optredens. In de vorige ronde scoorde hij zelfs vijf keer tegen RB Leipzig en dat terwijl Guardiola hem na 63 minuten naar de kant haalde.

Met de 3-0 van Haaland bleef van perspectief op een halve finale-ticket en de eindzege voor De Ligt, die ook daarvoor de overstap naar Beieren maakte, amper nog iets over. Ging de clash der giganten een uur lang nog behoorlijk gelijkop, daar degradeerde het dolende Bayern de return van volgende week woensdag in het laatste half uur haast tot een formaliteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.