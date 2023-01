Nathan Aké schiet Manchester City ten koste van Arsenal naar volgende ronde FA Cup: ‘Mijn eerste met rechts’

Met samenvattingNathan Aké heeft Manchester City naar de achtste finales van de FA Cup geschoten. De 27-jarige international zorgde in het Etihad Stadium in Manchester voor de enige treffer in de topper tegen Arsenal: 1-0.

Guardiola had een basisplaats voor Aké in het duel in de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi met de koploper uit de Premier League. De bezoekers uit Londen hadden het eerste schot op doel door Takehiro Tomiyasu, maar doelman Stefan Ortega bracht redding. Vlak voor de rust raakte John Stones bij City geblesseerd aan zijn hamstring. Hij kon niet verder en werd gewisseld voor Aymeric Laporte.



Beide ploegen werden feller in de tweede helft, maar grote kansen bleven lang uit. Julián Alvárez schoot in de 64e minuut van ver op de paal. Jack Grealish pakte de bal op en legde terug op Aké. Die mikte de bal in de verre rechterhoek buiten het bereik van doelman Matt Turner.

Arsenal wilde snel iets terugdoen via Eddie Nketiah, maar die kwam net niet aan de bal. In de slotfase hield City goed stand tegen de ploeg van Mikel Arteta.

Volledig scherm Nathan Aké. © AFP

,,Het eerste doelpunt ooit dat ik heb gemaakt met mijn rechtervoet. Dus daar ben ik heel blij mee”, reageerde Aké na afloop. Guardiola sprak van een spannende wedstrijd tegen een lastige tegenstander.

Arteta was vooral teleurgesteld. De Arsenal-coach vond dat zijn ploeg meer uit de wedstrijd had kunnen halen. ,,We hadden grote kansen in de wedstrijd en hebben die niet afgemaakt. Op de belangrijke momenten, in de grote wedstrijden moet je het verschil maken. Dat is hoe je deze wedstrijden wint.”

In de Premier League heeft Arsenal een voorsprong van vijf punten op Manchester City en een wedstrijd minder gespeeld. De twee clubs treffen elkaar in de competitie op 15 februari in Londen.