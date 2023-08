Nathan Aké met Manchester City op jacht naar nieuw eremetaal tegen cupfighters Sevilla

Het is de 48ste editie van de wedstrijd tussen de kampioenen van de twee grootste Europese toernooien. Voor Manchester City, dat in de Champions League-finale te sterk was voor Internazionale, is het de eerste keer dat het om de Super Cup strijdt. Tegenstander Sevilla heeft al zes keer meegedaan maar won slechts één keer, in 2006.

Cupfighters Sevilla

Vorig jaar eindigde Sevilla na een stroef seizoen als twaalfde in La Liga, maar was het wel succesvol in Europees verband. In de finale van de Europa League werd na strafschoppen gewonnen van AS Roma, waardoor de Spaanse club zijn zevende Europa League-beker in de vitrinekast kon zetten. Sevilla is daarmee recordhouder.

De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, afgelopen vrijdag in eigen huis tegen Valencia, werd met 2-1 verloren. Een valse start in La Liga, maar dat zegt niks over de kansen in de Super Cup. In Europa voelen de Spanjaarden zich, gezien het aantal Europa League-titels, absoluut thuis. Bij Sevilla spelen onder anderen oud-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos, maar ook voormalig Barça-speler Ivan Rakitic en de Marokkaanse topkeeper Bono.

Volledig scherm Spelers van Sevilla vieren het winnen van de Europa League. © AFP

Dominant City

Hoe anders is het verhaal van Manchester City, de club die afgelopen jaar zo'n beetje alles won. De Premier League, de FA Cup én natuurlijk de Champions League werden gewonnen door ploeg van Pep Guardiola. De eerste finale van dit seizoen, die om het Community Shield, ging anderhalve week geleden verloren aan Arsenal. De openingswedstrijd van de Premier League tegen Burnley werd wel gewonnen door City (0-3).

Het is nog even afwachten met welk team The Citizens aantreden in Griekenland, omdat zaterdag de topper tegen Newcastle United in de Premier League op het programma staat. Spelverdeler Kevin De Bruyne speelt in ieder geval niet, de Belg raakte opnieuw geblesseerd aan zijn hamstring. Vanwege de blessures van verdedigers Ruben Dias en John Stones is de kans groot dat de Nederlander Nathan Aké in de basis begint.

De wedstrijd zou in eerste instantie gespeeld worden in het stadion van Rubin Kazan, maar is vanwege de Russische invasie van Oekraïne verplaatst. Het duel wordt nu gespeeld in het stadion van Olympiakos in Griekenland. De aftrap is om 21.00 uur.

