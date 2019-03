Napoli ziet achterstand op Juventus verder oplopen

Video Braziliaan­se spits springt na goal in metersdie­pe gracht

19:02 Anderson Lopes maakte gisteren zijn eerste doelpunten in dienst voor het Japanse Sapporo. De spits weet daardoor ook dat hij bij het feest vieren niet op zoek moet naar het publiek. Na één van zijn goals sprong Lopes (25) over de boarding een metersdiepe gracht in.