Napoli voor derde keer dit seizoen zonder Victor Osimhen tegen AC Milan

LIVE Champions League | Manchester City of Bayern München, wie deelt eerste tik uit in kraker?

Van de zes onderlinge Champions League-ontmoetingen tussen deze twee grootmachten, allemaal in de groepsfase, won zowel Manchester City als Bayern München er drie. Ditmaal is de inzet hoger dan ooit, want er staat een plek in de halve finales op het spel. Thomas Tuchel kraakte de code van Pep Guardiola al eens in de finale met Chelsea, lukt hem dat vanavond ook met zijn nieuwe club? Vanaf 21.00 uur mis je hier geen moment!