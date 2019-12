Napoli verliest van Parma bij debuut Gattuso

Parma nam al na vier minuten de leiding via Dejan Kulusevski en na ruim een uur maakte Arek Milik met een kopbal gelijk. Dat deed de Pool op aangeven van Dries Mertens, die kort daarvoor in het veld was gekomen. In de slotfase werd Hirving Lozano nog ingebracht, maar Napoli wist geen zege af te dwingen.



Napoli maakt een slechte periode door. De laatste zege in de Serie A dateert van 19 oktober, toen Hellas Verona met 2-0 werd verslagen. Door de vijfde nederlaag van het seizoen staat Napoli nu achtste. Parma is de club nu gepasseerd en staat zevende.



Oud-voetballer Gattuso (41) werd woensdag aangesteld bij Napoli, dat Carlo Ancelotti ontsloeg.